بالصور أهدى نجاحه لوالده الشهيد.. نجل الشهيد عمر الخطيب يحصل على معدل 95.9 %

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:37 ص
20 يوليو 2023
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أهدى المتفوق حسني عمر الخطيب نجاحه وتفوقه في الثانوية العامة، وحصوله على معدل 95.9% في الفرع العلمي، لوالده الشهيد عمر الخطيب القائد في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، نتائج الدورة الأولى (دورة الراحل محمد عواد) من امتحانات الثانوية العامة للعام 2023.

وقال الخطيب لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "أهدي نجاحي لوالدتي وأختي اللتان كانتا برفقتي في رحلة نجاحي وتفوقي."

وارتقى الشهيد عمر عرفات الخطيب، في 26 يوليو 2007، برفقة الشهدين خليل الضعيفي، أحمد البلعاوي، بعد استهداف طائرات العدو الصهيوني السيارة التي كانوا يستقلونها بالقرب من مفرق الشهداء وسط مدينة غزة.

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