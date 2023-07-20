البزم: ظاهرة إطلاق النار احتفالاً بنتائج الثانوية العامة انتهت

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم اليوم الخميس 20 يوليو 2023: إن ظاهرة إطلاق النار احتفالاً بنتائج الثانوية العامة قد انتهت إلى غير رجعة، مضيفا: "سنواصل القيام بواجبنا في كل ما يخدم شعبنا".

وأشاد البزم في تصريح صحفي، بتعاون الفصائل الفلسطينية كافة في ضبط منتسبيها وعدم استخدام السلاح في هذه المناسبة، ونوجه التحية لضباط وعناصر جهاز الشرطة على جهودهم الكبيرة في المتابعة الميدانية حفاظاً على حالة الأمن والنظام العام.

وتابع: "تتقدم وزارة الداخلية والأمن الوطني بخالص التهاني لطالبات وطلاب الثانوية العامة وذويهم بمناسبة نجاحهم وتفوقهم، وترجو لهم مستقبلاً مشرقاً ملؤه التميز والإبداع".

وختم تصريحه قائلا: "إذ تهنئ الوزارة الطلبة وذويهم بهذا النجاح، فإنها تتوجه بالشكر والتقدير لأبناء شعبنا الفلسطيني على التزامهم بعدم إطلاق النار بهذه المناسبة، ما يؤشر مجدداً على حالة الوعي والمسؤولية لدى أبناء شعبنا في ترسيخ حالة الأمن والأمان، والحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم".