نجاح نجل "الشخص الذي استذكره اليوم جميع طلبة التوجيهي"

لم يكن سهلا أبداً على الطالب عواد محمد عواد من محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، أن يفقد والده وكيل وزارة التربية والتعليم د. محمد عواد إثر تعرضه لحادث سير مؤسف أودى بحياته قبل بدء اختبارات الثانوية العامة بأسابيع قليلة، لكّن الطالب عوّاد ركن الحزن جانباً واجتهد في دراسته وسهر الليالي مصمماً على تحقيق حلم والده.

لم يدع الطالب عوّاد الحزن على وفاة والده عائقاً أمام تحقيق حلمه، مطلقاً عنان التحدي لأن يقدم الاختبارات كأي طالب آخر متحدياً كل الظروف التي عصفت به.

يقول عواد: "تلقيت خبر وفاة والدي الدكتور محمد عواد بحادث السير، بصدمة كبيرة، خاصة وأن شهراً فقط يفصلنا على موعد بدء تقديم اختبارات الثانوية العامة 2023 في فلسطين، لكن لم أدع الحزن يسيطر علي، وقررت أن أحقق حلمي وحلم والدي بالنجاح بالتوجيهي ودراسة التخصص الذي أحب".

وأضاف: "ألهمني الله الصبر على فراق والدي خاصة أنني كنت بأمس الحاجة إلى دعمه، وبمساندة أهلي وأسرتي لاسيما والدتي، استطعت أن أركن الحزن جانباً لأحقق حلمي وأحصل على معدل جيد جداً في الثانوية العامة لعام 2023".

وتابع: "كان هناك تحدي بيني وبين نفسي لأن أكون من بين الناجحين وتغلبت على ألم فراق والدي وسهرت الليالي إلى أن حصلت على نتيجة جيد جداً، وهي تسعفني على دراسة التخصص الذي أُحب".

وتوفي الدكتور محمد عواد مدير عام القياس والتعليم والامتحان في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، مساء يوم الأحد 7 مايو 2023، إثر حادث سير قرب قرية الساويه على طريق رام الله نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الخميس 20 يوليو 2023 عن نتائج الدورة الأولى من امتحانات الثانوية العامة للعام 2023.

كما أعلنت الوزارة، أن 13 من طلبة الثانوية العامة في فلسطين 2023 حصلوا على الأول مكرر بنفس المعدل 99.6 لأول مرة في الفرع الأدبي.