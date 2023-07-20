بالفيديو حصل على 99.6% في الفرع العلمي: فرحة الطالب خالد اسليم من غزة

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حصل على 99.6% في الفرع العلمي: فرحة الطالب خالد اسليم من غزة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:47 ص
20 يوليو 2023
حصل على 99.6% في الفرع العلمي: فرحة الطالب خالد سليم من غزة
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