بالفيديو حصل على 99.6% في الفرع العلمي: فرحة الطالب خالد اسليم من غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:47 ص
20 يوليو 2023
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حصل على 99.6% في الفرع العلمي: فرحة الطالب خالد سليم من غزةخالد سليم (2).jpeg
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