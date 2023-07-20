حصول الشهيد الطالب مجدي العرعراوي الذي ارتقى خلال العدوان الأخير على جنين على 90.4%

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الخميس 20 يوليو 2023، عن نجاح الطالب مجدي العرعراوي الذي ارتقى شهيداً برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أنه حصل على معدل 90.4%.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان صحفي: "نجاح الطالب مجدي العرعراوي الذي استشهد برصاص الاحتلال خلال عدوانه الأخير على جنين".

وفي تصريحات سابقة أعلن الناطق باسم وزارة التربية والتعليم في الضفة الغربية صادق الخضور ، عن ارتقاء 5 شهداء من طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) هذا العام، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

فيما نعت وزارة التربية والتعليم ثلاثة طلاب استُشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها الذي استمر ليومين بينهما الشهيد العرعراوي وهو أحد طلبة الثانوية العامة لهذا العام.