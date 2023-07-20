د. المدلل يُبارك لطلبة الثانوية العامة في فلسطين بنجاحهم وتفوقهم

تقدم عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي ورئيس الدائرة التعليمية د. أحمد المدلل اليوم الخميس 20 يوليو 2023، بالتهاني والتبريكات لطلبة الثانوية العامة 2023 في فلسطين بنجاحهم وتفوقهم، مؤكداً: "أننا نباهي بهم الأمم".

النص كاملاً كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات".

«تهنئة ومباركة»

بكل آيات الفخر والاعتزاز، أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لطلاب وطالبات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023 بنجاحهم وتفوقهم الذي نباهي به الأمم؛ حيث انتصرت إرادة شعبنا في ميدان الوعي والمعرفة كما انتصرت مقاومتنا في ميادين القتال على الاحتلال في غزة وجنين.

إنه عرسٌ فلسطينىٌ بامتياز يزرعُ الفرح في قلوبنا جميعاً، ويُزيلُ الكآبة التي يحاول الاحتلال أن ينشرها على وجه شعبنا بجرائمه التي لم تتوقف بالقتل والدمار والاعتقالات والحصار والتجويع، فأنتم الطلقةُ التى تخترق قلوب أعدائنا تقهرهم وتُدمر أحلامهم.

هنيئاً لكم أحبتي، ولوالديكم، ولمعلميكم، ولإدارات مدارسكم هذا النجاح المُشرّف؛ فقد رفعتم رؤوسنا عالياً، وحققتم ما تصبو له أنفسكم، فهذا النجاح الذي تستحقونه بعد التعب والجد والسهر والاجتهاد في طلب العلم.

لقد كنتم يا أعزائي، على قدر المسؤولية ومحل الثقة التي منحها لكم آباؤكم وأمهاتكم، وحققتم تميزاً ملحوظًا، وتكللت جهودكم الدؤوبة على مدار العام بالنجاح والتفوق رغم التحديات والحصار والصعوبات والآلام التي يعاني منها شعبنا،

ومن الأعماق أبعث لكم برسالة تهنئةٍ مفعمةٍ بالمحبة والاعتزاز والدعاء لكم بمستقبلٍ باهر، تُحققون فيه أحلامكم، وتُلبون فيه آمال شعبنا، فأنتم سند هذه الأمة ومستقبلها المشرق، وهذه البداية لمشوار آخر مع الجامعة، وكل الأماني لكم بمزيد من التقدم والازدهار.

د. أحمد المدلل

عضو المكتب السياسي ورئيس الدائرة التعليمية بحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين