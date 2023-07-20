حماس: اقتحامات مدن الضفة لن يقابل إلا بمزيد المقاومة والمواجهة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الخميس 20/7/2023، أن مدينة نابلس بالضفة المحتلة، وأبطالها المقاومين من مختلف التشكيلات العسكرية ستبقى أيقونة الصمود والتحدي كما جنين ومخيمها في إفشال مخططات الاحتلال والتصدي لجيشه وقطعان مستوطنيه.

وحيا عبد اللطيف القانـوع الناطق باسم حركة حماس، أبطال المقاومة الفلسطينية الذين تصدوا ببسالة لقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة نابلس و واجهوهم ببنادقهم وعبواتهم وهو ما يؤكد الجاهزية العالية لديهم في الدفاع عن شعبنا وصد عدوان الاحتلال.

وأكد القانوع، أن اقتحامات الاحتلال الصهيوني لمدن الضفة الغربية لن يقابل إلا بمزيد المقاومة والمواجهة وستفشل أهداف الاحتلال وتتحطم آماله أمام ضربات المقاومين وبسالتهم وصمود شعبنا.

استشهد الشاب بدر سامي ربحي المصري (19 عاما)، وأصيب ثلاثة آخرون بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، عقب اقتحام المستوطنين مقام يوسف.