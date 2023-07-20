بالأسماء: رابط فحص نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023 في فلسطين الضفة وغزة، تعلن وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين عن نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين الضفة وغزة، وهو الأمر الذي يشعل مواقع البحث من قبل الأهالي وأولياء الأمور بشكل خاص، وهو عرس فلسطيني يهم كل الشعب الفلسطيني وكل بيت وعائلة، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على نشر رابط بالأسماء نتائج الثانوية العامة 2023 توجيهي في فلسطين.

بالأسماء رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023 في فلسطين

وأكدت وزارة التربية والتعليم بغزة، جمال يوسف، أن الوزارة ستعلن صباح يوم غدٍ الخميس، عن النتائج النهائية لطلبة الثانوية العامة التوجيهي 2023، بأرقام الجلوس وليس بالأسماء.

وقالت الوزارة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، غدًا، في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي"، مشيرًا إلى أن الوزارة ستكتفي بالإعلان عنها ببيان صحفي فقط، ويتم عبره توضيح نسب النجاح لجميع الفروع، وعدد الطلبة الناجحين، حيث ستنشر الوزارة رابط فحص النتائج، عبر موقع وزارة التربية والتعليم الالكتروني.

وعن أوائل الطلبة، أوضح أن الوزارة قد تُبلغهم عن النتيجة، قبل إصدار النتائج بعد الساعة التاسعة صباحًا، بدقائق معدودة.

وكانت وزارة التربية والتعليم في رام الله، قد أعلنت في يونيو الماضي، عن توجه 49007 طالب في الضفة الغربية، و38810 طالب في قطاع غزة، من جميع الفروع، إلى قاعات الامتحانات البالغ مجموعها 726 قاعة، لتقديم امتحانات النهائية للثانوية العامة.

نتائج الثانوية العامة الدورة الأولى - وزارة التربية والتعليم

أسماء العشرة الأوائل على فلسطين توجيهي 2023

وفور الاعلان عن النتائج، تحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر ـسماء الناجحين في الثانوية العامة من خلال الرابط التالي هنــــــــــــــــــــــــــا

رابط نتائج توجيهي فلسطين 2023 الثانوية العامة

وساعات قليلة تفصل، طلبة الثانوية وذويهم على موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين، وسط حالة من التوتر والقلق تخيم على ذوي الطلبة، إثر الشكاوى التي كانت تصدر من قبل الطلاب أوقات الامتحانات التي ختمها الطلبة في 26 يونيو/ حزيران 2023.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، السبت الماضي، أن موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "توجيهي 2023" الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 20/07/2023".

وقدم 87,817 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، امتحانات الثانوية العامة 2023 "التوجيهي"، ومن بين أعداد الطلبة المتقدّمين لامتحانات الثانوية العامَّة "التوجيهي" نحو 38.880 في قطاع غزة.

رابط نتائج التوجيهي 2023 فلسطين

ووفق ما ورد على الموقع الإلكتروني للشركة، تهدف خدمة نتائج توجيهي من جوال إلى تسهيل معرفة علامة التوجيهي بإرسال رسالة نصية للرقم 37022، لافتة إلى أنه ستكون الرسالة مجانية من داخل فلسطين بالضفة وغزة والقدس، وأشارت إلى أن الاشتراك في خدمة نتائج التوجيهي من جوال في أثناء التجوال تكون بتكلفة 5 شيكل غير شامل ض.ق.م، مستعرضة في الوقت ذاته طريقة إرسال الرسالة للمشتركين من مختلف محافظات الوطن الشمالية أو الجنوبية.

طريقة الاشتراك بخدمة نتائج التوجيهي عبر جوال 2023 في فلسطين

أعلنت شركة جوال الفلسطينية، عن خدمة معرفة نتائج الثانوية العامة (التوجيهي 2023) عبر(SMS).

ودعت شركة جوال، طلبة الثانوية العامة في جميع إرجاء الوطن، إلى إرسال رسالة مجانية تحتوي على (W) لطلبة الضفة أو (G) لطلاب غزة، وأكملت: "ثم فراغ ثم رقم الجلوس مكون من 6 خانات إلى الرقم المختصر 37023.

ونوهت إلى أن تكلفة الرسالة في حال التجوال هي (5 شيكل).

كما وأكد أنه يمكن الحصول على النتيجة عبر تطبيق جوال وبإدخال رقم الجلوس الخاص بك، هنـــا.

طريقة الاشتراك بخدمة نتائج التوجيهي عبر اوريدو وطنية 2023 في فلسطين

كما وأعلنت شركة وطنية موبايل (ooredoo)، خدمة الاشتراك الخاصة بها للحصول على نتيجة الثانوية العامة (التوجيهي 2023).

ودعت الشركة، طلبة الثانوية العامة في جميع ربوع الوطن، بإرسال رسالة قصيرة (SMS) وتحتوي رمز (G)، أكملت: "ثم فراغ ثم رقم جلوسك المكون من 6 خانات مبدوء بواحد من جهة اليسار الى الرقم 6677".

وطالب من الطلبة زيارة موقعهم (هنـــــا) للاطلاع على المزيد من المعلومات.

وفي نهاية المقالة التي حرص فيها فريق الموقع على نشر أسماء العشرة أوائل طلبة الثانوية العامة التوجيهي جميع الفروع 2023 في فلسطين ( الضفة الغربية وقطاع غزة ) نتىمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ، والف مبارك للناجحين .

موقع نتائج التوجيهي 2023 فلسطين

وفي موقع رابط نتائج الثانوية العامة توجيهي 2022 الضفة- نتائج توجيهي 2022 غزة، أعلنت وزارة التربية والتعليم، موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "توجيهي 2023".

وقالت الوزارة: "سيكون موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 20/07/2023".

ووفقاً للوزارة، سيكون من الممكن لكل مشترك في الامتحان الحصول على نتيجته وكشف علاماته من خلال الرابط www.psge.ps ، علماً أن عدد الطلبة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية لهذا العام (87826) مشتركاً موزعين على النحو الآتي:

الفرع العلمي 24540.

الفرع الأدبي 54641.

فرع الريادة والأعمال 3917 .

الفرع الشرعي 1242.

الفروع المهنية 3486.