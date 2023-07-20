سرايا القدس _كتيبة نابلس: تصدينا لاقتحام الاحتلال شرق نابلس ونعلن عن إدخال عبوة "نابلسي 1"للخدمة

أعلنت سرايا القدس _كتيبة نابلس اليوم الخميس 20/7/2023 ، عن تمكن مجاهديها الأبطال في سرايا القدس - كتيبة نابلس ومجموعاتها ومعها فصائل المقاومة فجر يوم الخميس 20-7-2023م، من التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت شرق مدينة نابلس برفقة قطعان المستوطنين إلى منطقة قبر يوسف.

ونعت سرايا القدس-كتيبة نابلس بكل فخر واعتزاز الشهيد البطل بدر سامي المصري(١٩) عاماً والذي ارتقى في ميدان البطولة والفداء مقبلاً غير مدبر نحسبه ولا نزكي على الله أحداً.

وأعلنت عن إدخال عبوة (نابلسي 1) إلى الخدمة حيث أثبتت فعاليتها في ميدان المواجهة وأصابت أهدافها بدقة على أكثر من محور.

وأوضحت الكتيبة أن المجاهدين تمكنوا من استهداف قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بصليات كثيفة من الرصاص على أكثر من محور وشهدت اشتباكات مسلحة عنيفة في (شارع عمان-شارع القدس-محيط قبر يوسف-مدخل مخيم بلاطة)، حيث تمكن مجاهدونا في الكتيبة ومجموعاتها من تفجير عدد من العبوات الناسفة في جرافات وآليات الاحتلال خلال اقتحامها للمنطقة بشكل مباشر.

كما تمكن مجاهدونا في مجموعات بلاطة من استهداف حافلات المستوطنين في محيط قبر يوسف بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص محققين إصابات مباشرة.

فيما يلي نص البيان كاملاً

(قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍۢ مُّؤْمِنِينَ)

بيان صادر عن سرايا القدس - كتيبة نابلس

بفضل الله تعالى وقوته وتمكينه تمكن مجاهدونا الأبطال في سرايا القدس - كتيبة نابلس ومجموعاتها ومعها فصائل المقاومة فجر يوم الخميس 20-7-2023م، من التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت شرق مدينة نابلس برفقة قطعان المستوطنين إلى منطقة قبر يوسف.

حيث تمكن مجاهدونا من استهداف قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بصليات كثيفة من الرصاص على أكثر من محور وشهدت اشتباكات مسلحة عنيفة في (شارع عمان-شارع القدس-محيط قبر يوسف-مدخل مخيم بلاطة)، حيث تمكن مجاهدونا في الكتيبة ومجموعاتها من تفجير عدد من العبوات الناسفة في جرافات وآليات الاحتلال خلال اقتحامها للمنطقة بشكل مباشر.

كما تمكن مجاهدونا في مجموعات بلاطة من استهداف حافلات المستوطنين في محيط قبر يوسف بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص محققين إصابات مباشرة.

إننا في سرايا القدس - كتيبة نابلس نؤكد على التالي:-

أولاً- إننا في سرايا القدس-كتيبة نابلس ننعي بكل فخر واعتزاز الشهيد البطل بدر سامي المصري(١٩) عاماً والذي ارتقى في ميدان البطولة والفداء مقبلاً غير مدبر نحسبه ولا نزكي على الله أحد.

ثانياً- لقد سطر مجاهدونا في كتيبة نابلس ومجموعات بلاطة وعسكر أروع صور التضحية والصمود وكانوا وما زالوا سداً منيعاً في وجه قوات الاحتلال وآلياته وقطعان مستوطنيه.

ثالثاً- نعلن بعون الله وتوفيقه عن إدخال عبوة (نابلسي 1) الى الخدمة حيث أثبتت فعاليتها في ميدان المواجهة وأصابت أهدافها بدقة على أكثر من محور.

رابعاً- لازالت قوى المقاومة وتشكيلاتها في نابلس جبل النار تثبت أنها عصية على الانكسار في وجه العدو الصهوني وأنها جاهزة لصد اي عدوان يقوم به العدو المجرم بحق ابناء شعبنا في أي وقت وتحت أي ظرف.

جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات ...

سرايا القدس - كتيبة نابلس