دقائق تفصلنا…الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في فلسطين اليوم

دقائق تفصلنا عن اعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين اليوم الخميس 19/7/2023، للعام 2023-2024، وسط حالة من الترقب الكبير من قبل أولياء الأمور والطلبة في كافة محافظات الوطن غزة ورام الله والقدس، لتكون المناسبة التي يُعلن فيها عن نتائج الثانوية العامة بمثابة عرس وطني يحتفي به كافة أبناء شعبنا الفلسطيني رغم كافة الظروف الصعبة التي مرت بها الأراضي الفلسطينية .

6 شهداء من طلاب الثانوية ارتقوا خلال العدوان "الإسرائيلي" على الضفة المحتلة والقدس ولم يتمكنوا من أداء امتحان التوجيهي و22 أسيراً في سجون الاحتلال .

عام 2023 زخم بالأحداث حيث بدأت بتأجيج الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ، إلا أن عدداً من المحافظات أخذت نصيب الأسد من الأحداث وخاصة جنين ونابلس ، بالإضافة لإضراب المعلمين في الضفة والذي استمر لأكثر من شهرين في كافة محافظات الوطن.

نتائج التزجيهي 2023

نائب مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم بغزة، جمال يوسف أكد أن الوزارة ستعلن صباح اليوم الخميس، عن النتائج النهائية لطلبة الثانوية العامة التوجيهي 2023، بأرقام الجلوس وليس بالأسماء.

وقال يوسف، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، غدًا، في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي"، مشيرًا إلى أن الوزارة ستكتفي بالإعلان عنها ببيان صحفي فقط، ويتم عبره توضيح نسب النجاح لجميع الفروع، وعدد الطلبة الناجحين.

وأضاف أن الوزارة ستنشر رابط فحص النتائج، عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

وعن أوائل الطلبة، أوضح أن الوزارة قد تُبلغهم عن النتيجة، قبل إصدار النتائج بعد الساعة التاسعة صباحًا، بدقائق معدودة.

وكانت وزارة التربية والتعليم في رام الله، قد أعلنت في يونيو الماضي، عن توجه 49007 طلاب في الضفة الغربية، و38810 طلاب في قطاع غزة، من جميع الفروع، إلى قاعات الامتحانات البالغ مجموعها 726 قاعة، لتقديم امتحانات النهائية للثانوية العامة.

