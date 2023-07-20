6 شهداء من طلبة الثانوية العامة كتبوا شهاداتهم بدمائهم الزكية ونالوها قبل الجميع

"ستة طلاب" من طلبة الثانوية العامة حصلوا على نتائج الثانوية في وقت مبكر وعلى غير العادة والعذر "شهادة" غيبم رصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة المحتلة عن فرحة اثني عشر عاماً من الجد والاجتهاد، ليحصلوا على شهاداتهم مبكراً وقبل كافة الطلبة.

خمسة طلاب من القدس ومحافظات الضفة المحتلة "جنين، طوباس والخليل" لم يتمكنوا من الذهاب للامتحانات وتقديمها كبقية أقرانهم إثر ارتقائهم خلال العام الدراسي 2022-2023.

طلاب حملوا نتائجهم وأرواحهم فداءً للوطن

الطالب الشهيد محمود السعدي (18عاماً) تغيب عن مقاعد امتحانات الثانوية العامة، بعد ارتقائه في 21/11/2022 إثر إصابته برصاص الاحتلال متأثراً بجروح حرجة، أصيب بها في البطن، خلال اقتحامها جنين، ويشار إلى أنه طالب في مدرسة ذكور فرحات حشاد بتربية جنين.

ولم يتمكن الطالب الفتى وديع عزيز أبو رموز من بلدة سلوان بالقدس المحتلة أيضاً من التوجه لقاعات الامتحانات حيث ارتقى برصاص الاحتلال في 28 من يناير خلال العام الجاري.

وكان الشهيد أبو رموز قد أصيب برصاصة في منطقة البطن بالإضافة إلى إصابة شاب آخر، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بسلوان عقب اقتحامها للبلدة.

أصدقاء الفتى وديع أبو رموز ارتدوا صورة الشهيد خلال تقديمهم أول امتحانات الثانوية العامة، ليكون حاضراً بينهم رغم غيابه.

الشهيد أسامة محمود عدوي(18عاما) طالب في الثانوية العامة بمدرسة العروب الثانوية منعته رصاصات غادرة من التقدم إلى الامتحانات، ارتقى على إثرها في 21-11-202 خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب شمال الخليل.

وأبى الشهيد محمد ماهر تركمان (غوادرة) أن يحقق أهدافه وتفوقه في سجل الشرف الفلسطيني قبل تفوقه في الثانوية العامة فانطلق في عملية نفذها في الأغوار، أصيب على إثرها بجروح وحروق خطيرة تمكن الاحتلال من اعتقاله، ليعلن عن استشهاده بعد شهر من أسره

الطالب أحمد محمد حسين دراغمة أيضاً لم يتمكن من التوجه إلى امتحانات الثانوية العامة بسبب رصاصة غادرة أصابته في مدينة جنين ارتقى على إثرها في 8/10/2022 وهو طالب في الثانوية في مدرسة ذكور عقابا الثانوية .

فرحة لم تكتمل

حصاد مسيرة 12 عاماً وشهر من الاختبارات انتهت برصاصة قاتلة أودت بحياة الشهيد الطالب مجدي العرعراوي(18 عاماً) قبل معرفته بنتيجته في اختبارات الثانوية العامة.

واستشهد العرعراوي خلال العدوان الأخير على مخيم جنين في 3/7/2023.

ويذكر أنه طالب ثانوية عام في مدرسة ذكور جنين الثانوية، وقد انتهى من تقديم اختباراته يوم 28 حزيران/ يونيو المنصرم.

وفي تصريحات سابقة أعلن الناطق باسم وزارة التربية والتعليم في الضفة الغربية صادق الخضور ، عن ارتقاء 5 شهداء من طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) هذا العام، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

فيما نعت وزارة التربية والتعليم ثلاثة طلاب استُشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها الذي استمر ليومين بينهما الشهيد العرعراوي وهو أحد طلبة الثانوية العامة لهذا العام.