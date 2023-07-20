مرفق رابط الفحص.. الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2023 في فلسطين اليوم

من المقرر أن تُعلن زارة التربية والتعليم العالي، عن نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" في فلسطين 2023، الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، أنها ستعلن الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس، عن نتائج طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" 2023، بأرقام الجلوس وليس بالأسماء.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستكتفي بالإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2023 عبر بيان صحفي فقط، ويتم من خلاله توضيح نسب النجاح لجميع الفروع، وعدد الطلبة الناجحين.

رابط فحص نتيجة الثانوية العامة 2023 في فلسطين

وبلغ عدد الطلبة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية لهذا العام (87826) مشتركاً موزعين على النحو الآتي:

الفرع العلمي 24540.

الفرع الأدبي 54641.

فرع الريادة والأعمال 3917 .

الفرع الشرعي 1242.

الفروع المهنية 3486.

وأكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة العقيد أيمن البطنيجي، أن عناصر الأجهزة الشرطية بما فيها جهاز المباحث العامة ستنتشر في كافة محافظات قطاع غزة قبل موعد إعلان نتائج الثانوية العامة صباح يوم غدٍ الخميس.

وقال البطنيجي خلال تصريح صحفي لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن الأجهزة الأمنية ستنتشر صباح غداً وفق خطة معدة مسبقاً لرصد أي عملية إطلاق نار خلال اعلان نتائج الثانوية العامة"، مؤكداً أن الشرطة والمباحث لن تتهاون مع من يثبت عليه إطلاق النار وسيواجه عقوبات مشددة.

وبشأن العقوبات، بين المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، أن مطلق النار خلال نتائج الثانوية العامة، سيتم إلقاء القبض عليه مباشرة، بالإضافة إلى مصادرة السلاح وإيقافه لمدة لا تقل عن شهر في السجن، فضلاً عن تغريمه مبالغ مالية عالية جداً.

كما بين أن الأجهزة الشرطية وفق الخطة المعدة مسبقاً ستعمل على منع إطلاق الألعاب النارية وقد عملت خلال الأيام الماضية على مصادرة المئات منها بالإضافة لإيقاف العشرات مما يتاجر بها، داعيا المواطنين للإبلاغ فوراً عمن يطلق النار أو الألعاب النارية ومن يتاجر بها.