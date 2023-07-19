خلل يصيب تطبيق "واتساب" يمنع ارسال واستقبال البيانات

أفاد مستخدمو تطبيق "الواتس اب"، مساء اليوم الأربعاء، بوجود خلل تقني في التطبيق يمنع ارسال أو استقبال أي بيانات.

وحسب ما رصدته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فإن الرسائل المصورة والنصية لا تصل بكاملها إلى الشخص الأخر، وأدى ذلك لتوقف إرسال واستقبال النصوص والصور ومقاطع الفيديو.

ولم تعلق شركة "فيسبوك" مالكة التطبيق بعد طبيعة أو أسباب الخلل.

ويعتبر "واتساب" هو تطبيق تراسل فوري مملوك لشركة فيسبوك متعدد المنصات للهواتف الذكية، ويمكن بالإضافة إلى الرسائل الأساسية للمستخدمين إرسال الصور والرسائل الصوتية والفيديو والوسائط.

الجدير بالذكر أن تطبيق "واتساب" تأسس عام 2009 من قبل الأمريكي بريان أكتون والأوكراني جان كوم، وكلاهما من الموظفين السابقين في موقع ياهو، ويقع مقرها في سانتا كلارا بكاليفورنيا.