اتفاقية توأمه وشراكة بين نادي جبل المكبر والنادي الإفريقي التونسي

وقع نادي جبل المكبر المقدسي، اتفاقية توأمه وشراكة مع النادي الافريقي التونسي، وذلك في حفل أقيم، مساء اليوم الأربعاء، بحضور شخصيات اعتباريه ورسمية فلسطينية، وتونسية وبرعاية من صندوق ووقفية القدس.

وجرى حفل التوقيع بحضور سفير دولة فلسطين في تونس هائل الفاهوم، ورئيس النادي الافريقي يوسف العلمي، وبعثة نادي جبل المكبر المكونة من أمين السر عبدالله السرخي، ونائب الرئيس علي عويسات، وأعضاء مجلس الإداره محمد علي صري، وإسماعيل سرور، ورئيس رابطة أندية القدس أحمد سرور، والمدير التنفيذي لصندوق وقفية القدس طاهر الديسي ممثلا عن رئيس مجلس إدارة الصندوق منيب المصري .

وأكد الحضور الأهمية التاريخية لهذه الاتفاقية كونها تجسد التعاضد والتآخي التاريخي بين الشعبين الفلسطيني والتونسي، تأكيدا على الدور المعهود لتونس قيادة وشعبا في دعم صمود الفلسطينيين والوقوف عند احتياجات المقدسيين في العاصمة المحتلة ومساعيها للنهوض بواقع الشباب الفلسطيني.

من جانبه، قال الفاهوم إن هذه الشراكة هي استنرار لتاريخ مشترك بين الشعبين الشقيقين.

وحسب الاتفاقية سيتم العمل على الترتيب لإقامة مباراة تاريخية ودية على أرض تونس الشقيقه بين الناديين بحضور جماهيري كبير، في خطوه لايصال رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة .

يشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي بمبادره ورعاية من صندوق وقفية القدس.