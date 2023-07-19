د. المدلل من بيروت: العلم سلاح أساسي للشعوب المقاومة

زار وفد من الدائرة التعليمية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة ومسؤول الدائرة الدكتور أحمد المدلل وعضوية الأستاذ خالد بديوي، الأربعاء، مدير معاهد الآفاق الأستاذ فادي ناصر، في مكتبه بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وناقش المجتمعون الواقع التعليمي في لبنان، وواقع الطلبة الفلسطينيين بشكلٍ أساسي، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها لبنان، واللاجئون الفلسطينيون بشكلٍ خاص.

وأشاد المدلل بالجهود المباركة والفاعلة لإدارة الآفاق في مساندة الطلبة الفلسطينيين، من خلال المنح والحسومات التي تقدمها، ولما لذلك من أهمية كبيرة في تذليل الصعوبات التي يتعرض لها الطلاب وذووهم.

وشدد المدلل على أهمية العلم كسلاح أساسي للشعوب المقاومة، وأن الشباب الفلسطيني شباب مثقف ومشتبك على مدار اللحظة مع الاحتلال، لا يعرف للاستسلام طريقًا، بل يسير نحو التعلم والتميز على الدوام.

بدوره، شكر ناصر الوفد الزائر على زيارته، معبرًا عن مدى ارتباطه بفلسطين لما تمثله من قضية مركزية للأمة العربية، قائلاً: "إن القضية الفلسطينية هي القضية الأساس، ومن واجب الجميع دعمها بكل السبل الممكنة، ودعم شعبها الأبي".

ونوه إلى أن الآفاق ستبقى على عهدها في دعم الطلبة الفلسطينيين في الداخل والشتات.

واتفق الجانبان على توجيه الطلاب للاختصاصات التي يتوفر لها سوق عمل، بالإضافة إلى تطوير قدرات الطالب الفلسطيني في لبنان، والعمل على آلية تعاون مشتركة لدعمهم.