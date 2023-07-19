القيادي نخلة يدعو السلطة للتراجع عن الاعتقال السياسي

طالب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ سعيد نخلة، مساء الأربعاء، السلطة الفلسطينية بالتوقف عن اعتقال كوادر المُقاوَمة، والتراجع عن سياستها التفريقية، والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.



وقال القيادي نخلة، في تصريحات صحفية، لقناة القدس اليوم"، الكل الفلسطيني يجمع أن الاعتقال السياسي يحدث شرخاً بين أبناء الشعب الفلسطيني.



وأضاف أنه على من يتخذ القرار أن ينظر إلى مصلحة الشعب الفلسطيني ويجب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، متابعاً أنّه يجب على الفصائل الفلسطينية اتّخاذ قراراً وموقفاً واضحاً من الاعتقال السياسي.

ولفت إلى أنَّ أهالي مخيم جنين الذي خرّج الشهداء يرفضون أي شكل من أشكال المقايضة وينددون بالاعتقال السياسي والاعتداء على أبناء المقاومة، مؤكداً أنَّ هذا المخيم سيبقى أيقونة للمقاومة ولن تتوقف أعمال المقاومة أمام الإغراءات التي تعرض على التشكيلات العسكرية.

وأردف نخلة، أنّ السلطة الفلسطينية تحاول إفشال اجتماع الأمناء العامين والضغط على فصائل المقاومة بالاعتقال السياسي، مبيناً أنّ الفصائل ستعيد النظر في أمر اجتماع الأمناء في ظل الهجمة الشرسة على المقاومة.