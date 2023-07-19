تنويه للطلبة وأولياء الأمور عند التسجيل بالمؤسسات التعليمية..!

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلبة وأولياء الأمور، إلى توخي الحذر والدقة قبل التسجيل والالتحاق في أي من مؤسسات التعليم العالي داخل الوطن وخارجه، أو أي من فروعها أو برامجها التعليمية.

وشددت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، على أنها هي المرجع الرسمي لأية معلومات تتعلق بالالتحاق في مؤسسات التعليم العالي.

وأوضحت أنه ومع إعلان نتائج الثانوية العامة، يتوجب على الطلبة وأولياء الأمور الحرص على التأكد من أن مؤسسة التعليم العالي أو فروعها أو برامجها، مُرخصة ومعتمدة من قبل الوزارة، وذلك حتى لا يكونوا عرضة لأية إعلانات مضللة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالإمكان الاطلاع على قائمة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وفروعها المعتمدة والمرخصة لدى الوزارة من خلال الرابط www.aqac.mohe.gov.ps، وأيضا بالإمكان الاطلاع على قائمة المؤسسات التعليمية غير الفلسطينية المعترف بها لدى الوزارة من خلال الرابط https://bit.ly/3R7pnhc.

وأكدت ضرورة الالتزام بأسس القبول الصادرة عن مجلس التعليم العالي للعام 2023-2024م، والمنشورة في الجريدة الرسمية من خلال الرابط https://tinyurl.com/mynv4d24

كما شددت الوزارة على ضرورة تأكد أولياء الأمور والطلبة من أن مكاتب الخدمات الجامعية التي تتولى مهمة توفير القبولات والمقاعد الدراسية للطلبة الراغبين بالدراسة خارج الوطن على نفقتهم الخاصة مرخصة، ومعتمدة لدى الوزارة، لافتة إلى أنه بالإمكان الاطلاع على قائمة المكاتب المُعتمدة من خلال الرابط https://bit.ly/2RuJdKd.

ودعت الطلبة وأولياء الأمور إلى التواصل مع طواقم الوزارة في حال وجود أية استفسارات، وذلك من خلال بيانات الاتصال الآتية:

• فيما يتعلق بموضوع مؤسسات التعليم العالي وفروعها المُعتمدة والمرخصة؛ يُرجى التواصل مع الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]

أما فيما يتعلق بموضوع الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية؛ يرجى التواصل مع الإدارة العامة للتعليم الجامعي من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]

وفيما يخص مكاتب الخدمات الجامعية؛ يُرجى التواصل مع الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]