"العمل الحكومي" تقرر إعفاء أصحاب مصانع الخياطة من الغرامات ورسوم التراخيص المتراكمة حتى 2020

قررت لجنة متابعة العمل الحكومي اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023، إعفاء أصحاب مصانع الخياطة من الغرامات ورسوم التراخيص المتراكمة حتى العام 2020م، كما أبدت الموافقة على إقامة مشروع جديد لإنشاء أقفاص بحرية للاستزراع السمكي.

كما قررت اللجنة في ختام جلستها الأسبوعية تخصيص مبلغ مالي لتوفير مركبات صهريج عدد (5) لصالح المديرية العامة للدفاع المدني، وصرف مبلغ مالي لصالح نقابة أطباء فلسطين، ضمن جهود دعم النقابات المرخصة والعاملة في قطاع غزة.

كما قررت تعزيز جهود شراء الأدوية من جمهورية مصر العربية، بما يساهم في توفيرها بأسعار مناسبة، وإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الأعلى للمرور، ليضم عدة جهات حكومية وأهلية، وإقرار توصيات تقرير الاقتصاد الزراعي المقدم من وزارة الزراعة.