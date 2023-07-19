إدارة سجون الاحتلال تزعم ضبط "أدوات محظورة" في زنازين أسرى "نفق الحرية"

كشفت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023، عن اقتحام قوات القمع هذا الأسبوع لزنازين أسرى أبطال نفق الحرية الستة في سجن "جلبوع" وأجرت عمليات تفتيش لممتلكاتهم.

وقالت إدارة سجون الاحتلال: "بعد تلقي معلومات استخبارية حول نوايا سلبية – على حد وصفها - اقتحمت هذا الأسبوع وحدات خاصة مختلفة، زنازنين الأسرى الستة الذين نفذوا عملية انتزاع الحرية سابقاً من سجن جلبوع، وأجرت عمليات تفتيش لممتلكاتهم".

وزعمت إدارة السجون أنهم وجدوا أدوات محظورة مثل مسامير وشفرات حلاقة ومواد أخرى، وسيخضعون لإجراءات "تأديبية" بسبب ذلك. وفق ما تذرعت به إدارة السجون.

وفي 6 سبتمبر 2021، نجح 6 أسرى 5 منهم من حركة الجهاد الإسلامي من انتزاع حريتهم عبر حفر نفق من قلب سجن جلبوع الأكثر تحصيناً في عملية عرفت اعلامياً بـ "عملية نفق الحرية"، لكن أُعلن في مساء 10 سبتمبر عند الإمساك باثنين منهم: يعقوب قادري ومحمود عارضة، وفي ساعات الفجر الأولى من تاريخ 11 سبتمبر 2021، تمت إعادة اعتقال زكريا الزبيدي ومحمد عارضة.