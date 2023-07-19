البطنيجي لـ"فلسطين اليوم": لن نتهاون مع مطلقي النار غداً وعناصر الشرطة ستنتشر قبل إعلان النتائج

أكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة العقيد أيمن البطنيجي، مساء اليوم الأربعاء19/7/2023م، أن عناصر الأجهزة الشرطية بما فيها جهاز المباحث العامة ستنتشر في كافة محافظات قطاع غزة قبل موعد إعلان نتائج الثانوية العامة صباح يوم غدٍ الخميس.

وقال البطنيجي خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن الأجهزة الأمنية ستنتشر صباح غداً وفق خطة معدة مسبقاً لرصد أي عملية اطلاق نار خلال اعلان نتائج الثانوية العامة"، مؤكداً أن الشرطة والمباحث لن تتهاون مع من يثبت عليه اطلاق النار وسيواجه عقوبات مشددة.

وبشأن العقوبات، بين المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، أن مطلق النار خلال نتائج الثانوية العامة، سيتم إلقاء القبض عليه مباشرة، بالإضافة إلى مصادرة السلاح وإيقافه لمدة لا تقل عن شهر في السجن، فضلاً عن تغريمه مبالغ مالية عالية جداً.

كما بين أن الأجهزة الشرطية وفق الخطة المعدة مسبقاً ستعمل على منع اطلاق الألعاب النارية وقد عملت خلال الأيام الماضية على مصادرة المئات منها بالإضافة لإيقاف العشرات مما يتاجر بها، داعيا المواطنين للإبلاغ فوراً عمن يطلق النار أو الألعاب النارية ومن يتاجر بها.

وصباح غداً الخميس، عند الساعة التاسعة، ستعلن وزارة التربية والتعليم نتائج امتحان الثانوية العامة "توجيهي 2023" في بيان صحفي فقط وليس مؤتمر مشترك، وبأرقام الجلوس وليس بالأسماء.

يشار إلى أن 87,817 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تقدموا لامتحانات الثانوية العامة 2023 "التوجيهي"، ومن بين أعداد الطلبة المتقدّمين لامتحانات الثانوية العامَّة "التوجيهي" نحو 38.880 في قطاع غزة.