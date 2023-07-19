أبو شاهين: العدوان الجديد على سوريا محاولة صهيونية فاشلة لإبراز وهم القوة والردع

أكد عضو المكتب السياسي ورئيس الدائرة الإعلامية لحركة الجهاد الإسلامي علي أبو شاهين اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023، أن العدوان الجديد على سيادة الجمهورية العربية السورية محاولة صهيونية فاشلة لإبراز وهم القوة والردع، في ضوء التعثر الواضح للمشروع الصهيوني في فلسطين والمنطقة، والإنجازات المهمة التي حققتها المقاومة في كل أماكن تواجدها.

وقال أبو شاهين في مداخلة عبر قناة "فلسطين اليوم" الفضائية: إن سوريا من دول المقاومة المهمة والرافضة للمشاريع الصهيوأميركية، وعليه فإننا ندعم خيارات الشعب السوري في مواجهة الاعتداءات والتآمر بكل الوسائل، ونشيد بتصدي دفاعات النظام الجوي السوري للعدوان الآثم الذي استهدف محيط دمشق منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء.

واعتبر أبو شاهين، أنّ النهج العدواني المتكرر على دمشق والمساعي لإضعاف سوريا، يُشكل تهديداً للأمن، ويزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، واستمرار ذلك يؤكد أن الكيان الصهيوني سيبقى عنصراً للتوتر وإثارة القلاقل، ما يستدعي التحرك الفوري وتشكيل موقف عربي جامع وموحد يُلجم العدو واعتداءاته المتواصلة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 أن عسكريين سوريين اثنين أصيبا جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطا في محيط دمشق، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية أيضا.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تكشف هويته أنه في "حوالي الساعة الـ12 و25 دقيقة بعد منتصف الليل نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق".