"الخارجية الفلسطينية" تطالب المجتمع الدولي التعامل بجدية مع مواقف "سموتريتش" الاستعمارية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء19/7/2023م، المواقف الاستعمارية العنصرية التي أطلقها وزير "المالية الإسرائيلي الفاشي سموتريتش" وإعلانه الصريح بشأن (اعتبار نشاطات السلطة الفلسطينية معادية)، وتأكيده على محاربة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج".

وقالت الوزارة في بيان صحفي:" إن هذه المواقف امتداد للخطة الاستعمارية التوسعية العنصرية التي ارتبطت بسموتريتش وأمثاله من الفاشيين في الائتلاف الاسرائيلي الحاكم، صفعة واضحة للدول التي تراهن على مطالباتها للحكومة الإسرائيلية بوقف "النمو الاستيطاني" ووقف الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية، كما أن أقواله تندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية وإجراءات عملية لتعميق الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة".

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والدول كافة، بالتعامل بمنتهى الجدية مع تلك المواقف والتصريحات الاستعمارية العنصرية وإعلان موقف منها بشكل عاجل، خاصة تداعياتها على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وأمن واستقرار ساحة الصراع والمنطقة.