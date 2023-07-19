القسام للأسرى: سيكون لنا موعد قريب مع الحرية

وجهت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم الأربعاء19/7/2023م، رسالة لأسرانا في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، أكدت فيها أن الأسرى سيكونون على موعد قريب مع الحرية.

وقالت الكتائب في مؤتمر صحفي في ذكري عملية أبو مطيبق:" رسالتنا للأسرى أن أوراق معركة 2014 لا تزال مفتوحة وسيكون أسرانا على موعد قريب مع الحرية".

وأضاف المتحدث باسم القسام:" عهدنا لأسرانا ومسرانا وأبناء شعبنا بأن نبقى عند حسن ظنهم وأن نبقى على عهدنا أوفياء لدماء الشهداء والجرحى و عذابات الجرحى".

وتابع:" أن عملية أبو مطيبق شكلت من نقطة صفر علامة فارقة خلال عدوان 2014"، مبيناً أن معركة سيف القدس أثبتت أن المقاومة راشدة تعتمد مبدأ المراكمة وتواصل الإعداد فيما تيسر لها في ظل حصار مطبق، تحفر في الصخر وتصنع سلاحها في أيديها.

وأردف:" أهم مفاعيل معارك غزة إظهار المعدن النفيس لأهلنا في الضفة والقدس والداخل المحتل، واستفزاز الطاقات الجبارة الكامنة في صدورهم"، مؤكدا أن سلاح غزة أكثر تطوراً، وما ينتظر المحتل إزاء أي حماقة هو أكبر مما يُقدر، فقد ولى الزمن الذي تكون فيه اليد العليا والكلمة الأولى والأخيرة للاحتلال.