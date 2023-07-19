رابط فحص نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023 في فلسطين ضفة وغزة-رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023 في فلسطين، في التاسعة من صباح غداً الخميس، ستعلن وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين نتائج الثانوية العامة توجيهي فلسطين 2023، الأمر الذي ولد حالة من عمليات البحث المستمرة من قبل طلبة التوجيهي فلسطين غزة والضفة 2023، عن رابط فحص نتيجة الثانوية العامة 2023 توجيهي في فلسطين، لذلك وحرصاً من فريق العمل في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، وضعنا لكم هذه المقالة للحديث عن أفضل روابط فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي في فلسطين وقطاع غزة والضفة الغربية.

رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023 في فلسطين

أكد نائب مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم بغزة، جمال يوسف، اليوم الأربعاء، أن الوزارة ستعلن صباح يوم غدٍ الخميس، عن النتائج النهائية لطلبة الثانوية العامة التوجيهي 2023، بأرقام الجلوس وليس بالأسماء.

وقال يوسف خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، غدًا، في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي"، مشيرًا إلى أن الوزارة ستكتفي بالإعلان عنها ببيان صحفي فقط، ويتم عبره توضيح نسب النجاح لجميع الفروع، وعدد الطلبة الناجحين.

وأضاف أن الوزارة ستنشر رابط فحص النتائج، عبر موقع وزارة التربية والتعليم الالكتروني.

وعن أوائل الطلبة، أوضح أن الوزارة قد تُبلغهم عن النتيجة، قبل إصدار النتائج بعد الساعة التاسعة صباحًا، بدقائق معدودة.

وكانت وزارة التربية والتعليم في رام الله، قد أعلنت في يونيو الماضي، عن توجه 49007 طالب في الضفة الغربية، و38810 طالب في قطاع غزة، من جميع الفروع، إلى قاعات الامتحانات البالغ مجموعها 726 قاعة، لتقديم امتحانات النهائية للثانوية العامة.

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نتائج الثانوية العامة الدورة الأولى - وزارة التربية والتعليم

أسماء العشرة الأوائل على فلسطين توجيهي 2023

وفور الاعلان عن النتائج، وحرصا من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" ترفق لكم الآن كشف اسماء الناجحين في الثانوية العامة من خلال الرابط التالي هنــــــــــــــــــــــــــا

رابط مباشر نتائج الثانوية العامة توجيهي في فلسطين غزة





الان رابط نتائج توجيهي فلسطين 2023 الثانوية العامة

وساعات قليلة تفصل، طلبة الثانوية وذويهم على موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين، وسط حالة من التوتر والقلق تخيم على ذوي الطلبة، إثر الشكاوى التي كانت تصدر من قبل الطلاب أوقات الامتحانات التي ختمها الطلبة في 26 يونيو/ حزيران 2023.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، السبت الماضي، أن موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "توجيهي 2023" الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 20/07/2023".

وقدم 87,817 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، امتحانات الثانوية العامة 2023 "التوجيهي"، ومن بين أعداد الطلبة المتقدّمين لامتحانات الثانوية العامَّة "التوجيهي" نحو 38.880 في قطاع غزة.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تواصلت مع المختص التربوي محمد الحطاب، للوقوف على أبرز التوقعات والمؤشرات لنتائج الثانوية العامة في فلسطين والمزعم الإعلان عنها الخميس المقبل بالتزامن مع غزة والضفة الغربية.

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موقع نتائج التوجيهي 2022 فلسطين هنا نتيجة الثانوية العامة

وأكد الحطاب أن استطلاعات الرأي الخاصة بطلبة الثانوية العامة؛ تشير إلى تحسن في نسبة النجاح لهذا العام ولكن بنسبة قريبة من العام الماضي 2022م.

وخلال العام المنصرم 2022، أكدت وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح في الثانوية العامة بلغت نحو 68%.

وبشأن أسماء العشرة الأوائل في الثانوية العامة، أكد المختص التربوي أن قطاع غزة قد يكون صاحب الحظ الأوفر بلقب الطالب الأول على الثانوية العامة في فلسطين للعام الجاري 2023، مبيناً أن ظاهرة الأول مكرر متوقع حدوثها لهذا العام.

كما بين أن استطلاعات آراء طلبة قطاع غزة، تشير إلى أن حالة تنافسية متوقعة بين مديرية غرب غزة ومديريات جنوب القطاع في نتائج الثانوية العامة2023م، نظراً لتحسن أداء الطلبة في هذه المديريات.





رابط نتائج توجيهي فلسطين 2023 الثانوية العامة

وضمن مقالنا أسرع وأسهل رابط لفحص نتائج الثانوية العامة توجيهي2023 فلسطين الضفة، رابط فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي فلسطين غزة2023، ونتائج الثانوية تعتبر حدث تاريخي سنوي بالنسبة للفلسطينيين في كافة تواجدهم في داخل أراضي الوطن سواء في قطاع غزة أو الضفة الفلسطينية أو القدس المحتلة، لذلك تجد العشرات من الفلسطينيين تهتم بشكل دائم في اخبار الثانوية العامة وأحداث الثانوية العامة 2023، فضلاً عن البحث المستمرة عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2023، التي تنتشر فيها أجواء الفرح والسرور والسعادة في بيوت الطلبة المتفوقين، والتي نأمل من الله أن تعم هذه الأجواء كافة البيوت الفلسطينية وبنجاح كافة طلبة الثانوية العامة2023 في فلسطين.

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رابط نتائج الثانوية العامة 2023 وزارة التربية

وتعتبر نتائج التوجيهي حدثا سنوياً مهما وينتظرها الأهالي والطلاب بفارغ الصبر، كما يترقب المواطنون النتائج في كل محافظات فلسطين، كونها تعتبر مرحلة مفصلية في حياة الطلاب، حيث ستكلل فيه جهود الطلبة وترتفع أصوات الزغاريد وتغرد فيه طيور الفرح في بيوت الناجحين والمتفوقين.

ولفت الحطاب إلى أن الشكوى التي تقدم بها الطلاب بشأن امتحان اللغة الإنجليزية، جاء مردودها لصالح الطلبة وكانت إجراءات الوزارة تصب في صالحهم، مبيناً أن المؤشرات تؤكد أن أداء الطلبة في مبحثي رياضيات الأدبي وفيزياء علمي مرضي جداً ومتوقع علامات الطلبة أن تكون مرتفعة جداً ونسب النجاح فيها كبيرة( الرياضيات والفيزياء).

وأشار إلى المؤشرات بشكل عام تظهر تحسن في أداء الطلبة ونسب النجاح، متمنياً النجاح والتوفيق لكافة طلبة الثانوية العامة.

يشار إلى أن الأول على فلسطين في الثانوية العامة للعام الماضي 2022، حصل عليها الطالب أنس نبيل الحرازين بمعدل (99.7%)

نتائج الثانوية العامة فلسطين

وفي مقالنا أسرع وأسهل رابط لفحص نتائج الثانوية العامة توجيهي2023 فلسطين الضفة، رابط فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي فلسطين غزة2023، تم الإعلان رسمياً من وزارة التربية والتعليم عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2023 فلسطين. في الثانوية العامة 2023 يمكن الدخول لرابط من هنــــــــــــــــــا

موعد نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين

وتسعى "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لنشر رابط أسماء طلاب الثانوية العامة الناجحين للعام الحالي 2023، لكي تسهل على الطلاب وعائلاتهم البحث ومعرفة النتائج.

وعادة تتيح وزارة وزارة التربية والتعليم خدمة عبر موقعها الرسمي والرسمي للاستعلام عن نتائج توجيهات المرحلة الثانوية العامة 2022 فلسطين ساعات طويلة لمعرفة النتيجة. ويمكنك معرفة نتيجة توجيه فلسطين 2022 من خلال الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم التي تنشر رابطاً للفحص، بإدخال الرقم التسلسلي المكون من 6 أو 8 أرقام لمقعد الطالب، والنقر فوق “عرض النتيجة” وانتظر النتائج حتى تظهر المواضيع هنــــــــــــــــــا

رابط نتائج الثانوية العامة 2023 الضفة

في 14 يونيو الماضي، أعلن زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة بدء انطلاق امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في هذا اليوم حيث يتقدم 87 الف و222 طالب وطالبة إلى امتحانات الثانوية في فلسطين القدس والضفة وغزة وأيضا في لجان خارج فلسطين.

وقالت ثابت، في مؤتمر عقد بمدينة غزة: إن "38 ألف و244 طالب وطالبة في غزة يتقدمون امتحانات الثانوية العامة، موزعين على 225 لجنة امتحانية"، مشيرًا إلى أنه يعمل في المراقبة وإدارة قاعات الامتحان وتقديم الخدمات فيها نحو 5 آلاف و720 موظف من وزارة التربية والتعليم.

وأضاف ثابت أن لدى وزارة التعليم مركزي تصحيح إحداها في غزة والأخر في خانيونس وذلك لتسهيل وتيسير العمل، لافتًا إلى أنه يعمل في تلك المراكز، 2768 مصححًا وإدارياً.

رابط نتائج توجيهي 2023 غزة

رقم الاشتراك في خدمة نتائج التوجيهي 2022 من شركة جوال حيث أعلنت عن الرقم المخصص لمعرفة نتيجة الثانوية العامة للطلاب في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة فور صدورها من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

وقالت إن رقم خدمة نتائج التوجيهي من جوال في فلسطين هو (37022)، موضحة أنه على الطالب أو من يريد تفعيل هذه الخدمة إرسال رسالة نصية إليه مجانا دون الخصم من الرصيد للذين يقيمون داخل الأراضي الفلسطينية.

رابط نتائج التوجيهي 2023 فلسطين

ووفق ما ورد على الموقع الإلكتروني للشركة، تهدف خدمة نتائج توجيهي من جوال إلى تسهيل معرفة علامة التوجيهي بإرسال رسالة نصية للرقم 37022، لافتة إلى أنه ستكون الرسالة مجانية من داخل فلسطين بالضفة وغزة والقدس، وأشارت إلى أن الاشتراك في خدمة نتائج التوجيهي من جوال في أثناء التجوال تكون بتكلفة 5 شيكل غير شامل ض.ق.م، مستعرضة في الوقت ذاته طريقة إرسال الرسالة للمشتركين من مختلف محافظات الوطن الشمالية أو الجنوبية.

موقع نتائج التوجيهي 2023 فلسطين

وفي مقالنا موقع رابط نتائج الثانوية العامة توجيهي 2022 الضفة- نتائج توجيهي 2022 غزة، أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "توجيهي 2023".

وقالت الوزارة: "سيكون موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 20/07/2023".

ووفقاً للوزارة، سيكون من الممكن لكل مشترك في الامتحان الحصول على نتيجته وكشف علاماته من خلال الرابط www.psge.ps ، علماً أن عدد الطلبة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية لهذا العام (87826) مشتركاً موزعين على النحو الآتي:

الفرع العلمي 24540.

الفرع الأدبي 54641.

فرع الريادة والأعمال 3917 .

الفرع الشرعي 1242.

الفروع المهنية 3486.

رابط نتائج التوجيهي 2023 فلسطين جوال

سنرفق لكم رابط موقع نتائج التوجيهي 2023 فلسطين والمقرر أن يتم الإعلان عنها غداً الخميس 20/7/2023م ، وللوصول إلى موقع نتائج التوجيهي الثانوية العامة 2023 فلسطين اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا