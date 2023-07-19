إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، ظهر اليوم الأربعاء19/7/2023م،، خلال مواجهات اندلعت قرب جامعة بوليتكنك فلسطين في محافظة الخليل بالضفة الفلسطينية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن المواجهات اندلعت بين الطلاب العزل وقوات الاحتلال التي اقتحمت أحياء، وادي الهريه، وضاحية البلدية وعيصى.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال اطلقت بالتزامن مع احتجاز عدد من الطلبة والطالبات بعد التدقيق في بطاقاتهم الشخصية، قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين والطلبة بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال شابا على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل واطلقت سراحه لاحقا.