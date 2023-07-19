بالفيديو التنمية بغزة تكشف الآليات الجديدة لصرف المنحة القطرية 2023

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، اليوم الأربعاء 19/7/2023، الآليات الجديدة لصرف المنحة القطرية 2023.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلوت، أن الآلية الجديدة تتضمن صرف المنحة القطرية للمنتفعين القدامى مرتين كل 3 شهور، أما المنتفعين الجدد سيتم الصرف لهم مرة كل شهرين.

وأفادت خلال مؤتمر صحفي، أنه منذ بدء المنحة القطرية عام 2018-2019 تم اعتماد 169 ألف ومع مرور الزمن تقلص العدد إلى 96 ألف بعد العديد من الاستثناءات.

ولفتت الكحلوت، إلى أنه خلال الأشهر الفائتة كان يتم استكمال كشف المنحة القطرية من حالات منتفعي الشؤون المعتمدة حسب معيار عدد مرات الاستفادة.

وقالت:" خلال 2023 تم إرسال 132 ألف حالة للاعتماد، وتمت الموافقة على 66 ألف أسرة، وقد تقرر الصرف لعدد 27.600 أسرة جديد خلال الدفعة القادمة رقم 49."

وأضافت :" يوجد 10.000 حالة معتمدة ولكن تم إيقافها مؤقتاً بسبب عدم وجود جوال وبامكان هؤلاء معرفة أنفسهم عبر رابط التسجيل الموحد."

وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية فتح وإطلاق خدمة تحديث بيانات المنحة القطرية، الساعة العاشرة صباح يوم السبت القادم.

ودعت المواطنين للتعاطي مع الشكاوى الإلكترونية، ويومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع يتم استقبال الشكاوى في مقر الوزارة.