عبر وكالة فلسطين اليوم الإخبارية.. "اعرف نتيجتك قبل الكل"

تحرص وكالة فلسطين اليوم الإخبارية منذ سنوات طويلة على نشر نتائج الثانوية العامة لحظة صدروها ليكون الموقع الأول في نشر نتائج طلاب التوجيهي 2023.

ومن المقرر، أن يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2023، في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 20/07/.

وقد حرصت وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر نتائج الثانوية العامة وأسماء الأوائل من كافة الفروع، والناجحين وذلك من خلال موقع تدشنه الوكالة من هنا .

وستنشر وزارة التربية والتعليم نتائج توجيهي 2023 في فلسطين عبر موقعها الإلكتروني (psge.ps)، فيما ستُرسل النتائج من خلال الرسائل النصية عن طريق شركات الاتصالات، علماً أن عدد الطلبة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية لهذا العام (87826) مشتركاً موزعين على النحو الآتي، الفرع العلمي 24540، الفرع الأدبي 54641، فرع الريادة والأعمال 3917 ، الفرع الشرعي 1242، الفروع المهنية 3486.

موقع وزارة التربية والتعليم العالي الذي سيتم من خلال نشر أوائل الثانوية في فلسطين 2023 من هنا

طريقة الاشتراك بخدمة نتائج التوجيهي عبر جوال 2023 في فلسطين

أعلنت شركة جوال الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 18-7-2023، عن خدمة معرفة نتائج الثانوية العامة (التوجيهي 2023) عبر(SMS).

ودعت شركة جوال، طلبة الثانوية العامة في جميع إرجاء الوطن، إلى إرسال رسالة مجانية تحتوي على (W) لطلبة الضفة أو (G) لطلاب غزة، وأكملت: "ثم فراغ ثم رقم الجلوس مكون من 6 خانات إلى الرقم المختصر 37023.

ونوهت إلى أن تكلفة الرسالة في حال التجوال هي (5 شيكل).

كما وأكد أنه يمكن الحصول على النتيجة عبر تطبيق جوال وبإدخال رقم الجلوس الخاص بك، هنـــا.