34 قتيلاً في حادث سير مروع في الجزائر

استيقظ الجزائريون اليوم الاربعاء على انباء كارثة انسانية كبيرة تمثلت بحادث مأساوي وقع جنوب البلاد اودى بحياة العشرات واصابة اخرين، لاقت الكارثة تعاطفا شعبيا مع الضحايا

وقالت المصادر الجزائرية ان حادث سير مأساوي، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 1 بمنطقة أوتول بمحافظة تمنراست جنوب الجزائر إثر اصطدام سيارة مع حافلة لنقل المسافرين تبعه حريق، كبير تفحمت خلاله السيارة والحافلة والجثث في داخلها

وقال بيان الحماية المدنية الجزائرية أن الحادث جاء بعد "اصطدام بين سيارة نفعية وحافلة لنقل المسافرين"، مما أدى إلى اندلاع النيران في المركبتين.

ورجحت ان يرتفع عدد الضحايا حيث اصيب نحو 15 بجروح وحروق بليغة فيما تتواصل عملية إخراج ضحايا قضوا داخل الحافلة.