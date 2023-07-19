وزير الدفاع الإيراني: قدرات إيران تمنع أي أحد من تهديدها

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني، في معرض رده على إرسال الولايات المتحدة لحاملة طائرات إلى "الخليج الفارسي"، أن قدرات إيران وصلت إلى حد لا يستطيع أحد معها تهديدها.

قال وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا آشتیاني، إن "الجمهورية الإيرانية تمر بمرحلة من القوة والاقتدار"، مؤكدًا أنّه "لا يمكن لأيّ أحد تهدد بلادنا".

وفي تصريحات له على هامش اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الأربعاء، لفت العميد آشتياني إلى أنّ "دول أمريكا اللاتينية تتسم بأهمية بالغة کونها على طريق دول محور المقاومة ومكافحة الهيمنة الأحادية الأمريكية، وهي محط اهتمامنا".

وأكّد آشتياني "مساعي إيران لدعم هذه البلدان بمختلف الجوانب، فقد شهدنا زيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلی منطقة أمريكا اللاتينية قبل فترة، وتحرص الدول المستقلة في تلك المنطقة اليوم علی التعاون معنا".

وفي إشارة إلى الدور المهم الذي تلعبه الطائرات المسيّرة في مجالات القتال والاستطلاع والزراعة والخدمات والشؤون الصناعية، شدّد وزير الدفاع الإيراني على أنّ "إيران تمتلك قوة بارزة في مجال الطائرات بدون طيار في العالم، لافتًا إلى أنّ "جميع الدول تسعى إلى استخدام الطائرات المسيرة لتحسين قدراتها الدفاعية".

وردًا علی عزم واشنطن إيفاد مزید من المدمرات والسفن إلی مضيق هرمز، قال آشتياني أن "أمريكا تتابع أمورها لکن من حيث المبدأ فإنّ الجمهورية الإيرانية تمرّ بمرحلة من الاقتدار ولا يمكن لأحد تهديدها".