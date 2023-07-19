بالفيديو والصور استعداداً لنتائج الثانوية العامة في فلسطين ...محلات الحلويات في غزة تتزين لاستقبال المهنئين    

على أنغام أهازيج التفوق والنجاح يترقب الفلسطينيون إعلان نتائج الثانوية العامة يوم غدٍ الخميس 20/7/2023، وسط مشاعر مختلطة بين توترٍ وقلقٍ وفرحةٍ بحصاد 12عاماً من الجد والاجتهاد في حياتهم الدراسية.

وتشهد الشوارع الفلسطينية لا سيما محلات الحلويات والهدايا حركة نشطة بالتزامن مع قرب إعلان نتائج الثانوية العامة استعداداً للعرس الوطني الذي يقرع بيوت الطلبة الناجحين، فأصبح صنع الحلويات وشرائها من مراسم الفرحة والابتهاج لديهم.

استعدادات على قدم وساق

تشرع محلات الحلويات في التحضير بكل حب وتفاؤل لأصناف عديدة من الحلويات تلبيةً لطلبات الناجحين وذويهم، حيث يجتمع الأهل والأقارب وحتى الأصدقاء للاحتفاء بالطالب المتفوق فور إعلان النتائج.





داخل معرض حلويات المزنر ينشط عدد من العمال في الاستعداد لتحضير كميات وفيرة من "سدور الحلو" لتغطية كافة طلبات الأهالي فبعضهم يعمل على تحضير مكونات صناعة الحلو والبعض الآخر يقوم بخبزه وآخرون يعملون على ترتيب وتزين هذه "السدور" ووضع عليها ملصقات ألف مبارك التفوق وغيرهم يستقبلون طلبات حجز مسبق "لسدر الحلو".

الشيف فيصل المزنر صاحب معرض حلويات في مدينة غزة يمنتهن صنع الحلويات منذ أكثر من 35 عاماً وتوارثها عن أجداده يقول لـ "مراسلة وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" نستعد منذ أيام لاستقبال موسم نتائج الثانوية العامة حيث يعتبر هذا الموسم بالنسبة لنا عيد "عيد فرحة التوجيهي" وعرس فلسطين متمنياً أن تدخل الفرحة في كل البيوت.

وأضاف المزنر تابعنا عن كثب إعلان وزارة التربية والتعليم عن موعد نتائج الثانوية العامة، وعملنا منذ أيام على قدم وساق لتجهيز كميات مضاعفة لاستقبال هذا الموسم، ومنذ 3 أيام نعمل على مدار الساعة لتلبية كافة الطلبات، حيث يشهد هذا اليوم إقبالاً واسعاً على شراء الحلويات.

ولفت المزنر إلى أن هذه المناسبة تساعد في نشر الفرحة بالمجتمع، وتدخل السرور إلى قلوب الناس، خاصة في ظل الواقع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه في القطاع.

وعبّر المزنر عن تمنياته بالنجاح لجميع الطلبة في هذه المرحلة الانتقالية التي تؤسس لمستقبلهم وحياتهم الجامعية.

وعن أصناف الحلويات الأكثر إقبالاً، قال المزنر: "نقدم العديد من الحلويات المشكلة بالفستق الحلبي، البورمة، الكلاج، عش البلبل لكن الأكثر إقبالاً هي البقلاوة التقليدية " حلو الأصابع" حيث يتميز هذا الصنف بالمذاق الجيد والسعر المناسب لجميع الفئات وتتفاوت أسعار "سدر الحلو" باختلاف نوعها"





وفي ذات السياق تحدث صاحب مصنع حلويات ذكريا ساق الله لـ"مراسلة وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" عن استعداهم في تقديم كميات كبيرة حيث يمتلك المصنع أجهزة حديثة تعمل على إنتاج ما يقارب "18 سدر حلو" دفعة واحدة خلال ساعة.

وأضاف ساق الله " نعمل على توزيع كميات وفيرة على أفرع معارضنا لتسهيل وصول المواطنين لشراء الحلويات".

معيقات أمام صانعي الحلويات

تُمثل نتائج الثانوية العامة فرصة ذهبية لصانعي الحلويات، وموسمًا تجاريًا ينعش أبواب أرزاقهم، في ظل واقع اقتصادي كارثي يعيشه القطاع المحاصر إلا أن بعض المعيقات شكّلت تراجع كبير في مرود الربح لديهم هذا العام.





وعن أبرز المعيقات، تحدث المزنر " غلاء الأسعار في المواد التموينية وشح بعض المكونات وتضاعف سعرها عملت على تراجع مردود الربح لدينا هذا العام "

وأضاف المزنر " القطع المستمر للكهرباء شكّل عائق كبير عند معظم معارض الحلويات، حيث تحتاج الماكينات إلى تشغيل مستمر للكهرباء وفي حال القطع المستمر نلجأ إلى تشغيل مولدات الكهرباء البديلة ما يرفع من التكلفة التشغيلية لدينا"

وطالب المزنر وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية بوضع حلول لشح بعض المكونات وغلائها الغير معقول واستغلال بعض التجار في بيع السلع بسعر مضاعف.





ومن جهته تحدث ساق الله "نواجه تحدي كبير في غلاء سعر السُكر وشحه من الأسواق، حيث تضاعف سعره عن العام السابق.

وعن أسعار الحلويات مقارنة بالعام السابق، قال ساق الله "برغم بعض التحديات لم تتغير الأسعار عن العام السابق نظراً للوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه أبناء قطاع غزة المحاصر.

توافد الأهالي لمعارض الحلويات

تتوافد الأهالي على معارض الحلويات قبل إعلان نتائج الثانوية العامة للحجز المسبق لـ "سدر الحلو" الذي يعمل على إدخال البهجة والسرور لدى الطلبة الناجحين.

وعن الحجز المسبق للحلو، قال المزنر": يوجد أهالي متأكدون من تفوق أبناءهم في الثانوية العامة، يقومون بالاتصال علينا قبل الإعلان عن النتائج بيومين من أجل الحجز، وتلبية طلباتهم في صُنع الحلوى".

وأكد ساق الله على توفر كمية كبيرة لدى مصنعه تُلبي كافة الاحتياجات، مع إمكانية تجهيز عدة طلبيات خلال وقت محدود.

وخلال تواجد "مراسلة وكالة فلسطين اليوم الإخبارية " في أحد معارض الحلويات حاورت والد طالبة في الثانوية العامة أًقبل لحجز " سدر الحلو" المواطن زهير عليوة قال " جئت اليوم لحجز "سدر الحلو" حيث ننتظر بفارغ الصبر يوم الخميس فرحة تفوق ابنتي، متمنياً لها أعلى الدرجات وأن تحصد إحدى المراكز الأولى على قطاع غزة.

واعتبر عليوة إن يوم نتائج الثانوية العامة هو موسم فرح وعيد يتم فيه تتويج فرحة أبناءهم بحصادهم وتفوقهم.

ولفت عليوة إلى أن احضار الحلويات يدخل الفرحة على الطلبة وذويهم.

ومن المقرر أن تُعلن وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة لعام 2023 الساعة التاسعة في صباح غد الخميس 20/7/2023.

ويشار إلى أن 87.817 طالب وطالبة قد تقدموا لامتحان الثانوية العامة في الأراضي الفلسطينية، منهم 54635 الفرع الادبي، 24538 الفرع العلمي، 3916 ريادة الاعمال، 2524 الفرع المهني، وفروع الكفاءة المهنية 962، والفرع الشرعي 1242.

































