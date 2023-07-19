الأرصاد الجوية المصرية تحذر من طقس اليوم !

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، من ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الأربعاء 19/7/2023، مع ما يصاحبها من ارتفاع في معدلات الرطوبة، مشيرة إلى أن ارتفاع معدلات الرطوبة يتسبب في الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

وبحسب بيان الأرصاد، فإنه يسود طقس مشمس معتدل صباحا، وشديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار رطب على السواحل الشمالية ، وشديد الحرارة مشمس على سيناء وحنوب الصعيد

وقالت إنه خلال الليل يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل، ومعتدل على باقي أنحاء البلاد.

كما حذر خبراء الطقس من شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، تتكون علي القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.