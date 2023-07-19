إضراب في الدوائر الصحية (الإسرائيلية) احتجاجًا على "التغييرات القضائية"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:28 ص
19 يوليو 2023
مظاهرات في اسرائيل اليوم 2023
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أعلنت ما تسمى بنقابة الأطباء "الإسرائيلية"، اليوم الأربعاء، بتعطيل العمل في الدوائر الصحية داخل "إسرائيل" لمدة ساعتين في إطار الفعاليات الاحتجاجية على خطة التغييرات القضائية.

وذكرت النقابة الطبية، في بيان، أن الإضراب سيبدأ في الثامنة والنصف صباحا، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل حسب النظام المتّبع في حالات الطوارئ.

وشارك مئات الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين، عصر ومساء أمس، في مظاهرات عديدة في أنحاء مختلفة من “إسرائيل”، ضد خطة التغييرات في المنظومة القضائية.

واعتدت شرطة الاحتلال، على المتظاهرين المستوطنين، مستخدمة خراطيم المياه والخيالة.

 

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