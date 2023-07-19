بايدن يحذر نتنياهو: مايجري في الضفة يؤثر على قضية مهمة.. ماهي؟

كشفت مصادر عبرية اليوم الأربعاء 19/7/2023، عن تفاصيل جديدة حول المكالمة التي أجراها الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

ووفقاً لقناة كان العبرية، حذر الرئيس بايدن خلال اتصاله مع نتنياهو من أن الصراع الداخلي في "إسرائيل"، وتفجر الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، يجعل من الصعب إحراز تقدم في قضية التطبيع السعودية، وهي إحدى القضايا التي حددها نتنياهو لنفسه كهدف.

وفي ذات الوقت، فإن بايدن أبلغ نتنياهو أن إدارة بلاده تنظر بقلق للتوسع في البناء بالمستوطنات في الضفة الغربية.

ونقل رافيد عن مصادر أميركية وإسرائيلية مطلعة على فحوى المحادثة، قولها، إن نتنياهو أكد لبايدن إنه لن يكون هناك ترويج مزيد من الخطط الاستيطانية ولن يعقد المجلس الأعلى للتخطيط والبناء حتى نهاية العام الجاري.

وتعليقًا على ذلك، قال تساحي هنغبي رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إنه لن يكون هناك أي وقف للبناء الاستيطاني، ولم يتعهد نتنياهو لبايدن بذلك، ولكنه أكد على أنه لن يكون هناك إي إعلان جديد للبناء في المستوطنات.