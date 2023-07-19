الجالية الفلسطينية في ولاية أمريكية تسقط مشروع قرار ضد من يدافع عن قضيتنا

استطاعت الجالية الفلسطينية في ولاية نيوجيرسي الأمريكية من إسقاط مشروع قرار يدمج تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى "الهولوكوست" IHRA انتقاد إسرائيل أو الصهيونية مع معاداة السامية، مما يشكل تهديداً جديداً للذين ينادون بالدفاع عن الحرية لفلسطين .

وتمكنت الجالية التي حضرت بالمئات جلسة التصويت على مشروع القرار داخل مقر بلدية كليفتون بولاية نيوجيرزي من إسقاطه والحيلولة دون تمريره من قبل المجلس البلدي الذي صوت برفضه بالإجماع، حيث تم حشد الرأي العام المحلي والمؤسسات الحقوقية وأعضاء المجلس البلدي للمدافعة عن الحق الفلسطيني .

وأكد عضو مجلس إدارة مركز الجالية الفلسطينية الأمريكية PACC صالح ربيع "أن الحشود الفلسطينية التي حضرت إلى مقر البلدية مساء أمس بأعداد كبيرة أفشلت المشروع وأقرت بعدم تقديم ذات المشروع مرة أخرى لمجلس البلدية.

وأضاف ربيع: أن الجالية الفلسطينية تمكنت من تحقيق انتصار جديد في الساحة الأميركية بحق القضية الفلسطينية، بمنع سن قوانين محلية قد تنتقل إلى ولايات أخرى في حال تمريرها في ظل تنامي الهجمة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات .

وأشار إلى أن أهمية الاحتجاج ليست بإفشاله لمشروع القرار فقط، بل التأكيد على حالة الالتفاف الجماهيرية حول مركز الجالية والأنشطة التي يقوم بها من أجل دعم القضية الفلسطينية في أهم الولايات التي يتواجد فيها أبناء شعبنا.