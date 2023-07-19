سرايا القدس: كتيبة طولكرم تستهدف قوة صهيونية بشكل مباشر وتصيب جنوداً

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء 19/7/2023، أن كتيبة طولكرم بالضفة المحتلة استهدفت قوة صهيونية وأصابتها بشكل مباشر.

وقالت السرايا:" نفذت إحدى مجموعاتنا في كتيبة طولكرم عملية إطلاق نار فجر اليوم استهدفت آليات وقوات الاحتلال بمنطقة "حي الجنوبية" بمدينة طولكرم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص بشكل مباشر."

وتابعت سرايا القدس: "أكد مجاهدونا في كتيبة طولكرم وقوع إصابات محققة، وإلحاق أضرار مباشرة في صفوف العدو ، وتمكن مجاهدونا من الانسحاب والعودة لقواعدهم بسلام"