سرايا القدس: كتيبة طولكرم تستهدف قوة صهيونية بشكل مباشر وتصيب جنوداً

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:57 ص
19 يوليو 2023
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أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء 19/7/2023، أن كتيبة طولكرم بالضفة المحتلة استهدفت قوة صهيونية وأصابتها بشكل مباشر.

وقالت السرايا:" نفذت إحدى مجموعاتنا في كتيبة طولكرم عملية إطلاق نار فجر اليوم استهدفت آليات وقوات الاحتلال  بمنطقة "حي الجنوبية" بمدينة طولكرم  بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص بشكل مباشر."

وتابعت سرايا القدس: "أكد مجاهدونا في كتيبة طولكرم وقوع إصابات محققة، وإلحاق أضرار مباشرة في صفوف العدو ، وتمكن مجاهدونا من الانسحاب والعودة لقواعدهم بسلام"

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