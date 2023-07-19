سعر غرام الذهب عيار 21 في غزة والضفة اليوم الأربعاء 19-7-2023

سجل متوسط أسعار عيارات الذهب بأسواق المال في قطاع غزة والضفة الغربية اليوم الأربعاء الموافق 19-7-2023 وهي على النحو التالي :

الوحدة شيكل دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 وصل عند مستوى 227.94 شيكل مقابل 63.49 دولار .

سعر الذهب عيار 22 وصل عند مستوى 208.94 شيكل مقابل 58.20 دولار .

اسعار الذهب عيار 21 وصل عند مستوى 199.45 شيكل مقابل 55.56 دولار .

اسعار الذهب عيار 18 وصل عند مستوى 170.95 شيكل مقابل 47.62 دولار .

سعر الذهب عيار 14 وصل عند مستوى 132.96 شيكل مقابل 37.04 دولار .

سعر الذهب عيار 12 وصل عند مستوى 113.97 شيكل مقابل 31.75 دولار .

اسعار أوقية الذهب 7,089 شيكل مقابل 1,975 دولار .

اسعار جنيه الذهب 1,596 شيكل مقابل 444.45 دولار .

اسعار كيلو الذهب 227,936 شيكل مقابل 63,492 دولار .

سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 19-7-2023



