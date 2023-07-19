الأرصاد الجوية : طقس شديد الحرارة اليوم وغدا في فلسطين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:20 ص
19 يوليو 2023
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قالت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء 19/7/2023 : إن الطقس حار إلى شديد الحرارة ، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غدا الخميس، يكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة ، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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