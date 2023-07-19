مهجة القدس: الأسيران المجاهدان أدهم يونس وثامر جعار يدخلان أعوامًا جديدة في الأسر

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد أدهم محمد عبد العزيز يونس (39 عامًا)؛ من بلدة علار بمحافظة طولكرم بالضفة المحتلة، أنهى ستة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه السابع عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأشارت مهجة القدس إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 26/07/2007م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن المؤبد خمس مرات بالإضافة إلى عشرون عامًا؛ بتهمة الإنتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير أدهم يونس ولد بتاريخ 18/12/1984م؛ وهو أعزب؛ ويقبع حاليًا في سجن جلبوع الاحتلالي.

وأضــافـت مــؤســسـة مـهــجـة الـقـدس أن الأســيـر الـمـجـاهد ثامر حسين سعيد جعار (42 عامًا) من بلدة علار بمحافظة طولكرم بالضفة المحتلة، أنهى ثمانية عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد ثامر جعار ولد بتاريخ 13/11/1981م، وهو أعزب، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 26/07/2005م، وأصدرت المحكمة الصهيونية حكمًا بحقه بالسجن لمدة (24) عامًا بتهمة الإنتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني، ويقبع حاليًا في سجن النقب الصحراوي.