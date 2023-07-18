سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 19 يوليو 2023-سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 19 يوليو/تموز 2023 في مصر مقابل الجنيه المصري، بينما قام البنك المركزي بسحب سيولة من البنوك لمواجهة التضخم.

سعر الدولار اليوم في مصر

وقام البنك المركزي المصري بسحب سيولة مالية من البنوك بقيمة 100 مليار جنيه في إطار مواجهة التضخم.

وأعلن المركزي المصري عن طرح ودائع ثابتة العائد الأسبوع الماضي بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 7 أيام تنتهي اليوم الثلاثاء 18 يوليو/تموز.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن البنوك تقدمت بنحو 15 عرضا بقيمة 480 مليار جنيه مصري، بينما قبل البنك المركزي المصري عروضا بقيمة 100 مليار جنيه.

وأوضحت البيانات طرح عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور، بقيمة 300 مليار جنيه لأجل 56 يوما، على أن يتم استحقاقها 6 سبتمبر/أيلول 2023.

وتقدمت البنوك بـ39 عرضا بقيمة 325.150 مليار جنيه، وقبل المركزي 36 عرضا بقيمة 323.9 مليار جنيه.

وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، ومن أجل السيطرة على السيولة في السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، إضافة إلى تحجيم التضخم.

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 35.7% في يونيو/حزيران الماضي من 32.7% في مايو/أيار مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق.

عطلة رسمية بالبنوك

كان البنك المركزي المصري أعلن تعطيل العمل بالبنوك في مصر بدءا من الخميس المقبل 20 يوليو/ تموز حتى الأحد 23 يوليو/تموز 2023 بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445 هجرية وعيد ثورة 23 يوليو.

وقال البنك في بيان، إنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الإثنين 24 يوليو 2023.

سعر الدولار في مصر

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري على مستوياته السابقة عند 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء تجمدت تقريبا عمليات بيع الدولار في مصر بسبب هدوء الإقبال.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك cib

حافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

استقر سعر الدولار في السوق السوداء اليوم عند 38 جنيها، وفقا لمتعاملين.