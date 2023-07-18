سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023، رصد فريق العمل في موقع "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الأربعاء في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية، فقد ارتفع سعر الدولار في سوريا أمام الليرة، صباح تعاملات أمس الثلاثاء 31 يناير/ كانون الثاني 2023، لدى السوق السوداء، وسط أزمة اقتصادية حادة.

سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا

ويعاني معظم السوريين اليوم من كونهم تحت خط الفقر، وفق بيانات أصدرتها الأمم المتحدة، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار السلع الأساسية صعودا في أنحاء البلاد خلال العام الأخير، وأكد برنامج الأغذية العالمي أن الجوع قد وصل إلى أعلى مستوياته في سوريا منذ بداية الأحداث عام 2011.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن

وبين برنامج الأغذية العالمي أن 12 مليون شخص في سوريا يواجهون انعدام الأمن الغذائي، كما يواجه 2.9 مليون آخرون خطر الانزلاق إلى الجوع، مما يعني أن 70% من السكان قد لا يتمكنون قريباً من توفير الطعام لأسرهم.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء

ويعيش نحو 90% من الشعب السوري تحت خط الفقر، ولا يزال نحو 14.6 مليون شخص من أصل 18 مليونًا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويرى خبراء أسواق المال أن وجود فارق بين سعر الليرة السورية في السوق الموازية أو السوداء وسعرها الرسمي ينشّط التعامل غير الرسمي بها، خاصة في ظل العقوبات المفروضة بحق المتعاملين بهذه التحويلات.