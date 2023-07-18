سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 19يوليو 2023-سعر الذهب بالدينار الأردني

سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 19يوليو 2023- ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تعاملات الأربعاء، تزامناً مع صعود المعدن النفيس عالميا، وانخفاض الدولار، وسط ترقب بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية.

سعر الذهب في الأردن اليوم

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع انخفاض الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في أكثر من عام بينما ينتظر المتعاملون بيانات مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة لمعرفة أثرها على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1959.54 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.4% إلى 1963.70 دولار.

وتراجع الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في أكثر من عام. وانخفاض الدولار يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كريستوفر وونج المدير التنفيذي وخبير استراتيجيات الصرف الأجنبي لدى أو.سي.بي.سي إنه على الرغم من أن اجتماع المركزي الأمريكي المقبل قد يبدد جاذبية الذهب "فإن مجلس الاحتياطي قريب من إنهاء دورة التشديد النقدي"

أسعار الذهب اليوم في الاردن

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن 44.72 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 33.54 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 26.09 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن، 39.13 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن 1.391 دينار أردني، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن 44.722 دينار أردني، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن 313.06 دينار أردني.