سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 19 يوليو 2023

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023، في لبنان مقابل الليرة بالسوق السوداء، بينما تتجه الأنظار نحو حاكمية مصرف لبنان المركزي.

سعر الدولار اليوم في لبنان

وتشهد الأوساط الاقتصادية في لبنان حالة من الترقب وحبس الأنفاس انتظارا لمعرفة سيناريوهات ما بعد انتهاء فترة ولاية حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي يواجه ملاحقات قضائية حاليا.

وبينما تراجع نواب حاكم مصرف لبنان المركزي عن تلويحهم بالاستقالة بعد اتصالات سياسية عديدة واجتماعات مفتوحة للتحضير لمرحلة ما بعد رحيل حاكم المصرف المركزي رياض سلامة التى تنتهي ولايته نهاية الشهر الجاري، أعلن سالم شاهين نائب المحافظ حاليا عن بيان عاجل بشأن منصة صيرفة.

وقال نائب حاكم المركزي اللبناني إن مصرف لبنان سيلغي تدريجيا منصة صيرفة بعد انتهاء ولاية رياض سلامة.

وأضاف شاهين أن قيادات مصرف لبنان تجري حاليا محادثات واسعة مع صانعي السياسات والبرلمان والحكومة وصندوق النقد الدولي للابتعاد عن هذه المنصة كونها تفتقد للشفافية.

وأوضح أن الأمر حاليا يدور حول طريقة إلغاء المنصة، جاء ذلك بينما تشير تقارير لبنانية إلى أن هناك مشاورات بين نواب الحاكم لإنشاء منصة جديدة بديلة عن صيرفة في حال خروج رياض سلامة.

وفي تطور مفاجىء صدر أمر بالحجز الاحتياطي على ممتلكات رياض سلامة حاكم مصرف لبنان لحين انتهاء البت في الدعوى القضائية بحقه وفقا لوكالة فرانس برس.

ويشمل الحجز عقارات يمتلكها سلامة في بيروت وجبل لبنان والبترون، بالإضافة إلى عدد من السيارات.

سعر الدولار على منصة صيرفة

واستقر سعر الدولار على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي اللبناني عند 85.500 ألف ليرة وسط تعاملات قوية بقيمة 155 مليون دولار، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن مصرف لبنان المركزي.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

واستقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء عند 91.700 ألف ليرة للشراء و92 ألف ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم وفقا للبنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.