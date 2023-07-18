المغرب: إنقاذ نحو 900 مهاجر خلال 8 أيام

أعلن مصدر عسكري اليوم الثلاثاء، أن البحرية المغربية أنقذت 845 مهاجرا في عرض البحر خلال ثمانية أيام، بينهم أكثر من 400 جنوب البلاد، في ظل تزايد محاولات الوصول إلى جزر الكناري.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر عسكري قوله إن "وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية قدمت المساعدة، خلال الفترة ما بين 10 و17 يوليو، لـ845 مرشحا للهجرة غير الشرعية من جنسيات مختلفة، يتحدر معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء".

وأوضح أن "من ضمنهم نحو 400 شخص جرى إنقاذهم في المياه الوطنية بجنوب المملكة".

وأشار إلى "انتشال جثة ونقلها إلى أقرب ميناء مغربي "خلال هذه العمليات.

وأكد أنهم كانوا يحاولون العبور "في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب من نوع "كاياك" ودراجات مائية، وحتى عن طريق السباحة".

يأتي ذلك في وقت تتزايد محاولات الهجرة غير النظامية باتجاه جزر الكناري الاسبانية في المحيط الأطلسي عبر طرق خطيرة، يسلكها مهاجرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء إضافة الى مغاربة.

وتسببت هذه المحاولات بغرق أو فقدان عشرات المهاجرين، بحسب منظمات غير حكومية.