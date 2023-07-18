أعمال عنف واعتقالات.. ليلة طويلة من الاحتجاجات في "إسرائيل"

أفادت وسائل إعلام "إسرائيلية" اليوم الثلاثاء 18/7/2023، أن المتظاهرين ضد التعديلات القضائية التي تسعى حكومة نتنياهو إلى إقرارها "يستعدون لليلة طويلة من الاحتجاجات".

وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن اعتقال 37 مستوطناً حتى الآن في التظاهرات ضد التعديلات القضائية، بينهم 6 حاولوا إعاقة القطار في محطة "تل أبيب".

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنّ حركة القطارات، في ظل ازدحام المحطات، قد توقفت، وذلك في أعقاب عطل في نظام الكمبيوتر.

وتمنع شرطة الاحتلال الإسرائيلية المحتجين من الدخول إلى محطة القطار، فيما تسمح لحاملي البطاقات فقط بالدخول. وهدّد القائد العام للشرطة باعتقال من يقترب من السكة الحديدية، مضيفاً: "الأمر يتعلّق بخطر على الحياة".

وشهدت "كابلان" في "تل أبيب" والقدس المحتلة تظاهرات احتجاجاً على التعديلات القضائية.

ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، فإنّ المتظاهرين يخرجون هذا المساء، في مسيرة من أربعة أيام بين "تل أبيب" والقدس المحتلة.

ومن المقرر أن يشهد كيان الاحتلال، غداً الأربعاء، إضراباً في النظام الصحي، بينما هدّد رئيس لجنة الصحة في الكنيست، أوريئيل بوسو، بفرض عقوبات على الأطباء الذين سيضربون، وفقاً لما أوردته "القناة الـ12" الإسرائيلية.

في المقابل، دعا وزير "القضاء" الإسرائيلي، ياريف ليفين، إلى الحشد في "تظاهرة المليون" في "تل أبيب" الأحد المقبل، دعماً للتعديلات القضائية، قائلاً: "صوتنا ليس أقل".

وتوجّه ليفين في مقطع فيديو إلى المستوطين بالقول: "يجب علينا إجراء التغيير الكبير في الجهاز القضائي، لذلك أرجوكم تعالوا واجعلوا صوتكم مسموعاً".

وستجري تظاهرة داعمة لحكومة نتنياهو بموازاة إجراء المناقشات في الكنيست، وقبيل تمرير القانون بالقراءة الثانية والثالثة، صباح الإثنين.