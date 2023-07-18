خبراء حقوقيون يطالبون تونس بالتوقف عن "ترحيل المهاجرين"

دعا خبراء مستقلون، اليوم الثلاثاء، تونس إلى وقف الطرد الجماعي للمهاجرين الأفارقة، عقب انتشار أنباء عن نقل الشرطة التونسية لعشرات المهاجرين إلى الحدود الليبية وتركهم في الصحراء.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، حث الخبراء المستقلون الذين تستعين بهم الأمم المتحدة، "الحكومة التونسية على اتخاذ إجراءات فورية "لوضع حد لخطاب الكراهية العنصري في البلاد"، وحماية المهاجرين الافارقة من العنف، وإجراء تحقيقات شفافة حول أعمال العنف التي تم الإبلاغ عنها وضمان العدالة للضحايا".

ولفتت الوكالة إلى أن لجنة خاصة تتكون من لجنة القضاء على التمييز العنصري، وفريق الخبراء المعني بالمتحدرين من أصول إفريقية، وثلاثة مقررين خاصين، من بينهم المقرر المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين فيليب غونزاليس موراليس، وقعوا بيانا خاصا بهذا الصدد.

وجاء في البيان "ندعو السلطات إلى الوقف الفوري لأي عمليات ترحيل إضافية، ومواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الحدود التونسية الليبية حيث يتم ترحيل المهاجرين، وتوسيع المنطقة التي يتم ترحيلهم إليها والتي تضم نساء حوامل وأطفالا".

وقال الخبراء إن "مبدأ عدم اللجوء إلى الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ينطبق على جميع أشكال الطرد، بغض النظر عن الجنسية أو وضع المهاجر".