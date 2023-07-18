حادثة غريبة بالأردن: سماعات المسجد تلقن طلبة التوجيهي الإجابات

في واقعة لا تخلو من الطرافة والغرابة، اعتقلت الشرطة الاردنية الثلاثاء، رجلا استخدم سماعات مسجد لبث الاجابات لطلبة كانوا يؤدون امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) في احدى المدارس وسط المملكة.

وقالت مديرية الامن العام في بيان على لسان ناطقها الاعلامي ان قوة امنية مكلفة تأمين مدرسة تقدم فيها امتحانات التوجيهي في محافظة البلقاء وسط المملكة، تحركت الى مسجد قريب بعد سماعها شخصا استخدم مكبرات الصوت في المسجد لتلقين الاجابات للطلبة.

الأمن يضبط شخص "غشش" طلبة التوجيهي عبر سماعات مسجد. pic.twitter.com/e3ZolDnz06 — وكالة "الرقيب الدولي" الإخبارية (@alraqebnews) July 18, 2023

واضاف البيان انه جرى القبض على ذلك الشخص من قبل القوة، وبوشر التحقيق معه تمهيدا لاتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية في حقه.

وادى طلبة التوجيهي في الاردن الثلاثاء امتحان مبحث اللغة الانجليزية في سياق اختبارات التوجيهي التي تنتهي في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.