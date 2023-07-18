حادثة غريبة بالأردن: سماعات المسجد تلقن طلبة التوجيهي الإجابات

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:03 م
18 يوليو 2023
مئذنة مسجد.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

في واقعة لا تخلو من الطرافة والغرابة، اعتقلت الشرطة الاردنية الثلاثاء، رجلا استخدم سماعات مسجد لبث الاجابات لطلبة كانوا يؤدون امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) في احدى المدارس وسط المملكة.

وقالت مديرية الامن العام في بيان على لسان ناطقها الاعلامي ان قوة امنية مكلفة تأمين مدرسة تقدم فيها امتحانات التوجيهي في محافظة البلقاء وسط المملكة، تحركت الى مسجد قريب بعد سماعها شخصا استخدم مكبرات الصوت في المسجد لتلقين الاجابات للطلبة.

واضاف البيان انه جرى القبض على ذلك الشخص من قبل القوة، وبوشر التحقيق معه تمهيدا لاتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية في حقه.

وادى طلبة التوجيهي في الاردن الثلاثاء امتحان مبحث اللغة الانجليزية في سياق اختبارات التوجيهي التي تنتهي في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات