"مهجة القدس": الأسير المجاهد فؤاد جرادات يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤســسـة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الثلاثاء؛ أن سـلطات الاحتلال الصهيوني أفـرجت عن الأسير المجاهد فؤاد عبد الرحمن محمد جرادات (38 عامًا) من بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 19 شهرًا.

وأوضحـت مهجة القدس، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 23/12/2021م؛ ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة القيام بأعمال مقاومة؛ وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر فؤاد جرادات ولد بتاريخ 05/10/1985م، وهو متزوج ولدية ثلاث أبناء، وله اعتقال سابق في سجون الاحتلال على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأفرج عنه من سجن نفحة الصحراوي.