نتنياهو: لم ولن يكون هناك تجميد للبناء في المستوطنات

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء 18/7/2023، أنه لم ولن يكون هناك تجميد للبناء في المستوطنات، خلافاً للتقارير.

وفي وقت سابق، شددت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن الاستيطان سيستمر في الضفة الغربية، دون أي تغيير في سياسة "إسرائيل"؛ على خلاف بيان "لقمة العقبة" التي شارك فيها وفدان إسرائيلي وفلسطيني.

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في تغريدة على "تويتر"؛ إنه "خلافا للتغريدات، سيستمر البناء وشرعنة (البؤر الاستيطانية العشوائية) في (الضفة المحتلة)، وفقا لجدول التخطيط والبناء، دون أي تغيير، لا يوجد ولن يكون هناك أي تجميد (للاستيطان)".