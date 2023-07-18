قيادي بحماس: مايجري في المسجد الأقصى مستفز ويفجر ثورة غضب

أكد باسم نعيم رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحماس، اليوم الثلاثاء 18/7/2023، أن الصور والفيديوهات التي شاهدناها اليوم لعتاة المستوطنين يؤدون الصلوات التلمودية أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى، مستفزة وتفجّر في داخل كل فلسطيني، بل كل مسلم، حر ثورة من الغضب الجامح.

وشن مستوطنون اليوم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، نفذوا خلالها صلوات تلمودية استفزازية.

واعتبر د. نعيم، أن استمرار هذه الاستفزازات والانتهاكات لمقدساتنا كفيل بأن يشعل حربًا دينية جارفة في المنطقة، تطال الجميع ولا تقف عند حدود.

وشدد على أن الدول العربية والاسلامية، وخاصة الأردن بحكم مسؤوليته المباشرة عن الأوقاف في المدينة المقدسة، تتحمل مسؤولية خاصة تجاه هذه التطورات الخطيرة، واتخاذ كل ما يلزم من خطوات لوقف العدوان وحماية المقدسات، أقلها وقف مهزلة التطبيع وقطع أي علاقة مع هذا الكيان وملاحقة قيادته كمجرمي حرب.

وقال :"على كل الأطراف، وخاصة المجتمع الدولي ممثلًا بالأمم المتحدة، تحمّل مسؤولياتها لوقف هذا العدوان وكبح جماح هؤلاء المتطرفين."

وأكد د. نعيم على أن شعبنا الفلسطيني لن يتخلى عن واجباته وسيقاوم بكل السبل والأدوات لتفكيك هذا الكيان اللقيط وتحرير أرضه ومقدساته.