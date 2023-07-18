جماعات "الهيكل" المتطرفة تنظم مسيرة أعلام استفزازية عند أبواب المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، البلدة القديمة من القدس المحتلة، بمسيرة استفزازية، رفعوا خلالها الأعلام الإسرائيلية، ورددوا هتافات مناهضة للمواطنين المقدسيين.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الحارات والأزقة لتأمين الحماية للمستوطنين ولتسهيل مرورهم، كما أغلقت الطريق إلى باب الأسباط أمام المصلين الخارجين من المسجد الأقصى، بسبب المسيرة.

وتأتي المسيرة استعدادا لبداية شهر آب العبري الذي يوافق غدا الأربعاء، وقُبيل حلول ذكرى "خراب الهيكل" الموافق التاسع من آب، حسب التقويم العبري، إذ تستعد الجماعات اليهودية المتطرفة لتنفيذ اقتحامات جماعية واسعة للمسجد الأقصى في هذا اليوم.

وتعكف "جماعات الهيكل" على حشد الرأي العام الإسرائيلي من أجل المشاركة في الاقتحام الجماعي الكبير للمسجد الأقصى، وتسجيل رقم قياسي بأعداد المقتحمين للمسجد هذا العام.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

ورغم الإدانات العربية والإسلامية لانتهاكات الاحتلال بحق الأقصى، إلا أن اعتداءات حكومة الاحتلال والمستوطنين متواصلة بحق المسجد المبارك دون توقف.

وبالتزامن مع ذلك، تصاعدت الدعوات المقدسية للرّباط والحشد في المسجد الأقصى المبارك، تزامنًا مع تصعيد الاحتلال ومستوطنيه عدوانهم على الأقصى ومواصلتهم الاقتحام وتأديتهم طقوسًا تلمودية في ساحاته، في سياق محاولاته التهويدية ومخططاته لتقسميه زمانيًا ومكانيًا.